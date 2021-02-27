Выявлено массовое заражение коронавирусом моряков на двух военных кораблях ВМС США в Персидском заливе

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27 февраля 2021, 16:20

Фото с сайта агентства «ФАРС»

По словам коммандера Ребекки Ребарич, пресс-секретаря базирующегося в Бахрейне 5-го флота, на борту десантного транспортного дока USS San Diego выявлены двенадцать военнослужащих заразившихся COVID-19. Из того же источника стало известно, что и на ракетном крейсере USS Philippine Sea также подтвердилось несколько случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает иранское новостное агентство «ФАРС», ссылаясь на Associated Press.

«Все, у кого был положительный тест (на COVID – «АН») были изолированы на борту, и (корабли – «АН») остаются в карантинной зоне», - сказала Ребарич агенству Associated Press. «Посещение порта и медицинская поддержка координируются с правительством принимающей страны и Министерством здравоохранения Бахрейна», - добавила она.

На борту Сан-Диего находятся 600 моряков и морских пехотинцев. Команда крейсера Philippine Sea насчитывает 380 моряков. Напоминаем, что зоной ответственности 5-го флота ВМС США является северо-западная часть Индийского океана, Красное и аравийское моря, а также Персидский залив и Ормузский пролив.

До этого самая крупная вспышка эпидемии коронавируса в ВМС США была выявлена на борту авианосца USS Theodore Roosevelt, который в прошлом году на длительное время (почти на два месяца) был поставлен на карантин в порту острова Гуам. В том случае тесты более 1000 моряков дали положительный результат, и один военнослужащий умер. Все 4800 членов экипажа были отправлены на берег Гуама на несколько недель карантина, на корабле оставили лишь вахтовую команду.