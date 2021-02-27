Оппозиция в Армении ожидает провокаций со стороны властей

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27 февраля 2021, 15:51

Фото с сайта EADaily

Армянская оппозиция, объединившаяся в конце прошлого года в «Движение спасения Родины» (ДСР), которое добивается отставки премьер-министра Никола Пашиняна, распространило сегодня, 27 февраля, заявление, где утверждается, что власти «готовят провокации». Об этом пишет интернет-издание EADaily.

«Власти пытаются организовать провокацию на проспекте Баграмяна и, спекулируя на проблеме пленных и без вести пропавших, а также чувствах их родителей, направляют группы к собравшимся у здания парламента гражданам», — говорится в заявлении.

В связи с этим ДСР, которое с 25 февраля проводит бессрочную акцию протеста перед зданием Национального собрания (парламента) республики, призвало граждан сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. Оппозиция также требует от правоохранительных органов взять под свой контроль ситуацию и не позволить каких-либо столкновений. В обратном случае, вся ответственность будет возложена на власти страны, подчёркивается в заявлении.

Ранее в пятницу лидер ДСР, бывший премьер-министр Вазген Манукян выразил уверенность, что президент Армении Армен Саркисян не подпишет предложение действующего главы правительства об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Об этом он сказал журналистам перед началом митинга в Ереване.