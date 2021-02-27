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Эксперты НАТО назвали «Панцирь-С» идеальным оружием против дронов

, 14:11

Эксперты НАТО назвали «Панцирь-С» идеальным оружием против дронов
Фото с сайта militaryarms.ru

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» являются идеальным средством против любых военных беспилотников. Такую оценку российским зенитным комплексам в своем отчете сделал Объединенный центр передового опыта воздушных сил НАТО (Joint Air Power Competence Centre) JAPCC. Об этом пишет интернет-издание EADaily

В документе отмечается, что «Панцирь-С» «идеально подходит» для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, по оценке экспертов НАТО, российская система также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам.
В докладе уточняется, что благодаря своим характеристикам «Панцирь-С» можно эффективно применять как для точечной объектовой защиты от самолетов и вертолетов, так и для обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия противника.

В итоге в докладе делается вывод о том, что «Панцирь» и подобные ему комплексы противодействия БПЛА, развернутые совместно с другими боевыми системами, «представляют собой растущую угрозу для дружественных сил на поле боя и должны быть нейтрализованы до их вступления на театр военных действий».

Вышеуказанная информации противоречит ранее высказанным в адрес данного ЗРПК в большом количестве критическим нападкам. Военные эксперты Альянса обратили особое внимание тому, как Турция отнеслась к ликвидации всего одного активного сирийского «Панциря» в Идлибе в рамках своей операции «Весенний щит». Его уничтожение являлось «критически важным моментом» для достижения целей всей операции.

Согласно информации британской газеты The Times, российская система ПВО «Панцирь-С1», приобретённая Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), была в январе захвачена в Ливии и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии.

ША

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