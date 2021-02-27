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Корвет БФ выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря

, 13:59

Корвет БФ выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря
Фотография с сайта Минобороны РФ

В рамках сдачи курсовой задачи в акватории Балтийского моря экипаж корвета «Сообразительный» отработал задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанес артиллерийский удар по морской цели. В ходе выхода в море экипаж корвета «Сообразительный» выполнил комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения противника и провел стрельбы по морскому щиту. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды. Боевые упражнение выполнялось на различных высотах и дистанциях с использованием корабельной артиллерийской установки АК-630. В результате проведения стрельбы все мишени были успешно поражены.

Также экипажи корвета провел комплекс артиллерийских стрельб из артиллерийской установки А-190 по морскому щиту, имитирующего корабль условного противника. Завершающим этапом мероприятия боевой подготовки в море стала отработка задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

В период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтийского флота.

ША

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