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Урсула фон дер Ляйен: Евросоюзу нужны собственные военные возможности

, 13:53

Урсула фон дер Ляйен: Евросоюзу нужны собственные военные возможности
фотография с сайта BBN

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции после двухдневного онлайн-саммита ЕС, что Союзу нужны собственные военные возможности. Она подчеркнула, что программа PESCO — это способ сделать это, сообщает агентство «АННА Ньюс».

Двухдневный саммит в Брюсселе завершился в пятницу. Второй день заседания Совета Европы был посвящен вопросам безопасности и обороны. Главы государств и правительств ЕС размышляли о том, как улучшить возможности совместного реагирования на угрозы.

По итогам лидеры ЕС подчеркнули важность дальнейшего углубления сотрудничества в области безопасности и обороны между государствами-членами союза, увеличения инвестиций в оборону и ускорения развития гражданского и военного потенциала.
«Одна из наших главных слабостей — это раздробленность различных военных систем. Нет возможности взаимодействия. Затраты слишком высоки», — заявила после встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Одна из целей стратегической автономии Евросоюза — общий подход к военным возможностям. Это не только совместимость, но и возможность совместного использования ресурсов», — добавила она.

Она признала огромную важность НАТО для европейской безопасности.

«Но у Европейского Союза в целом больше задач в плане стабилизации и безопасности, чем задач в рамках НАТО. Мы должны быть к этому готовы», — подчеркнула еврочиновница.

Программа PESCO поддерживается новым Европейским оборонным фондом в размере 8 миллиардов евро и призвана помочь развивать совместный военный потенциал Европы. Чиновники на саммите отметили, что ЕС располагает необходимыми и промышленностью, и знаниями.

«Что нам нужно, так это использование инноваций в обслуживании общего военного потенциала», — подчеркнула фон де Ляйен.

Глава Еврокомиссии также отметила, что для сообщества с точки зрения безопасности и стабильности «стратегически важно» Южное соседство ЕС.

«Мы решили возобновить наше партнерство с Южным соседством, в первую очередь для борьбы с «пандемией COVID-19», — отметил фон дер Ляйен.

В сферу Европейской политики соседства на южном направлении входят страны Магриба, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Сирия и Палестинская автономия.

Также в контексте безопасности председатель ЕК отметила, что Евросоюз слишком зависим от некоторых «важнейших цепочек поставок». В долгосрочной перспективе решением этой проблемы станет, по ее мнению, переход к экономике замкнутого цикла.

Ранее Шарль Мишель, председатель Европейского совета, также утверждал, что ЕС должен действовать более стратегически, чтобы защищать свои интересы и продвигать свои ценности.

«Мы должны повысить нашу способность действовать автономно и укрепить сотрудничество с партнерами», — сказал Мишель.

В начале видеоконференции страны ЕС обменивались мнениями с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом об отношениях между ЕС и трансатлантическим военным альянсом.

Многие настаивали, чтобы Европейский Союз действовал более независимо в международных кризисах и конфликтах. До сих пор ЕС сильно зависел от США во многих областях, особенно когда дело доходит до крупных военных операций.

Между членами был спор о том, насколько далеко идущими должны быть усилия по автономии. Франция хотела, чтобы ЕС поставил перед собой цель действовать полностью независимо в долгосрочной перспективе. С другой стороны, такие страны, как Германия, были обеспокоены тем, что такая цель может спровоцировать проблемы в отношениях ЕС с США.

Глава Евросовета Шарль Мишель перед беседой с генсеком Йенсом Столтенбергом, подчеркнул, что НАТО играло и играет ключевую роль в соединении Северной Америки и Европы.

«Мы разделяем одни и те же демократические ценности, у нас есть общие стратегические интересы, и мы убеждены, что новая администрация Джо Байдена — это уникальная возможность обновить трансатлантический альянс между Европой и США», — заявил Мишель.

Он обратил внимание на новые угрозы: кибернетические, гибридные и дезинформационные и подчеркнул, что «надо укреплять иммунитет». Он также подчеркнул, что первоочередной задачей ЕС является повышение «безопасности и предсказуемости в наших ближайших окрестностях».

ША

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