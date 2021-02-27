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Украинские военные сбили беспилотник наблюдателей ОБСЕ

, 13:40

Украинские военные сбили беспилотник наблюдателей ОБСЕ
Фотография с сайта агентства «АННА Ньюс»

Украинские военные воздействовали на беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ малого радиуса действия с помощью генератора помех, в районе населённого пункта Гранитное. Такая информация значится в отчётах наблюдателей. Об этом сообщает новостное агентство «АННА Ньюс».

Таким образом ВСУ пытались скрыть перебазирование военной техники ближе к линии фронта. В частности, международные наблюдатели зафиксировали наличие военной техники: 4 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) на ж/д станции в селении Константиновка; вблизи Мангуша обнаружен один ЗРК (9К35 «Стрела-10»), там же расположены 13 самоходных гаубиц (2С3 «Акация», 152 мм); на железнодорожной станции Дружковки стоит одна самоходная гаубица (2С1 «Гвоздика», 122 мм); а на территории жилого района посёлка Гладосово находится БТР (МТ-ЛБ).

Накануне вечером ВСУ обстреляли из миномётов завод химических изделий в Донецке. Утром в минувшую пятницу украинские военные открыли огонь из тяжёлых орудий по селу Логвиново, которое имеет административное подчинение городу Дебальцево.

ША

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