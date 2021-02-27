ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Армия 13+

Видеоигры становятся эффективным инструментом информационных войн современности

, 12:41 , Специальный корреспондент

Видеоигры становятся эффективным инструментом информационных войн современности
Фото: соцсети

В ходе недавних военно-философских чтений Академии военных наук (АВН) РФ отмечалось, что войнам настоящего и будущего присущ гибридный характер, в которых значительные силы задействуются в информационном противостоянии. США и их союзники по НАТО при планировании военных действий, учитывают возможность получения неприемлемого ущерба для себя. Если таковое становится реальным или неизбежным Запад выстраивает военную кампанию не по классической силовой схеме, а предвидит длительную подготовку вторжения или других боевых действий в виде информационной войны. Этот путь наиболее привлекателен для США и НАТО, поскольку обеспечивает лучшие результаты с наименьшими рисками.

Академик АВН РФ генерал-лейтенант Сергей Чварков Вашингтон может решиться на вторжение в Россию только после того, когда российское военно-политическое руководство будет лишено возможности принимать ответственные решения и воплощать их в жизнь, а российское общество и элиты утратят способность и желание оказывать интервентам военное сопротивление. Для этого и используются так называемые информационные войны. Они направлены на дискредитацию властей, идеологическое расслоение как в обществе в целом, так и в его различных сегментах. Действия направлены на развитие протестных движений, националистических фронтов, на обострение внутриполитической борьбы и доведение ее до крайней точки накала, на раскол в элитах.

Один из методов дискредитации власти в России связан с использованием видеоигр, столь популярных у молодежи и значительной части людей среднего возраста. Об этом пишет доцент кафедры Российской политики факультета Политологии МГУ Сергей Белов. Один из таких проектов сейчас запущен на медиарынок и пользуется успехом. Сценарий этой игры развивается в поствоенное время, через 20 лет после глобальной ядерной катастрофы. Но, в игре «проводятся прямые параллели с современной̆ Россией̆». Чтобы выжить, игрокам приходится оказывать яростное сопротивление властям, представленным в самом неприглядном виде.

Указывая на привлекательность видеоигр, Сергей Белов подчеркивает, что они сочетают в себе все сильные стороны многих видов искусства и масс-медиа, содержат яркие, запоминающиеся образы, развлекательный формат, классическую сериальную структуру построения уровней̆ игры. Это затягивает пользователя. Видеоигры не только воздействуют на зрение и слух, но и обеспечивают тактильный контакт. Например, при ранении игрового персонажа у игровых консолей̆ может вибрировать джойстик, который̆ находится в руках геймера.

Видеоигры становятся эффективным инструментом информационных войн современности

Но самое опасное состоит в том, что они диктуют определенную модель поведения человека, вовлечённого в игру, по сути, постепенно формируют новую личность, радикально настроенную против национальной элиты и властей. Это позволяет отключить критическое мышление у индивида. Сознание интегрируется в игровой̆ мир, человеку навязываются «любые негативные штампы и даже откровенные фейки, которые будут восприниматься пользователем ярко, эмоционально, как настоящие».

Сергей Белов отмечает, что в современном мире уже создаются научно-исследовательские институты с целью изучения видеоигр и их влияния на человека. Такие центры существуют в Оксфорде, Кембридже, Массачусетском технологическом институте (MIT Media Lab), Университете Нью-Йорка (New York University Game Center), Университете Карнеги-Меллона, МГУ имени М.В. Ломоносова, философском факультете СПбГУ (Лаборатория компьютерных игр). Успешно работает совместная исследовательская группа из канадских ученых Монреальского университета и Университета Макгилла, британских исследователей̆ из Кардиффского университета и Университета Глазго, а также из Университета Бата. Из молодых центров в России следует отметить Московский̆ центр изучения видеоигр и открытую в университете «Синергия» в 2020 году образовательную программу – «Факультет игровой̆ индустрии и киберспорта».

Видеоигры становятся эффективным инструментом информационных войн современности

Интерес к видеоиграм, как к социальному и экономическому феномену обусловлен тем, что они охватывают от сотен тысяч до сотен миллионов человек, их распространение невозможно остановить никакими заградительными мерами. Компьютерные игры позволяют полностью окупать расходы на производство и продвижение и приносить прибыль разработчикам. К тому же, есть перспективы развития новых скрытых инструментов, интегрированных в сценарии и различные игровые жанры, которые смогут оказывать нужное влияние на мозг и на поведение человека.

Политика

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет. В феврале 2016 года Совет директоров переизбрал Алексея Миллера председателем правления с 31 мая 2016 года сроком на пять лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью