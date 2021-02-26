Шойгу проинспектировал производство дальних БПЛА «Иноходец»

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26 февраля 2021, 18:55

Фото: соцсети

Министру продемонстрировали комплекс воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач «Иноходец». Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии «Кронштадт» (Москва), где действует полный производственный цикл по созданию беспилотных авиационных комплексов. Об этом сообщили в пятницу в военном ведомстве.

«Министру обороны РФ продемонстрировали процесс изготовления композитных деталей планеров беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сборки готовых изделий, а также наземный пункт управления БЛА», - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, представители промышленности продемонстрировали министру комплекс воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач «Иноходец», перспективный скоростной ударный БЛА "Гром", разведывательно-ударный БЛА «Иноходец-РУ» и аппарат радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД».

Министру продемонстрировали ряд БЛА, находящихся на плановом техобслуживании после боевого применения в Сирии, в частности БЛА «Иноходец».

«Сегодня обсудим состояние и перспективы развития российской беспилотной авиации, определим меры по повышению темпов оснащения Вооруженных сил РФ такими летательными аппаратами», - сказал министр на совещании по итогам посещения предприятия.

АО «Кронштадт» является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников, от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО «Транзас») специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов.

На вопрос министра – сколько комплексов поставите в 2021 году? – Богатиков ответил «6 – 7». В составе каждого комплекса три беспилотных летательных аппарата. Шойгу потребовал увеличить производство БЛА. По словам Богатикова, в планах предприятия запустить в 2021 году в строй серийный завод.