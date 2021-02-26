Корабельные силы и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали уничтожение условного противника на море

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26 февраля 2021, 16:18

Фото: соцсети

На Черноморском флоте проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по уничтожению группы надводных кораблей условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В учении были задействованы патрульный корабль (ПК) «Павел Державин» и береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал». В ходе учения экипаж ПК «Павел Державин» отработал задачу по поиску и обнаружению группы кораблей условного противника, угрожающей силам Черноморского флота.

После распределения целей экипажем ПК совместно с боевыми расчётами БРК «Бал» корабли условного противника были успешно поражены с условным применением ракетного оружия с морского и берегового полигонов. Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.