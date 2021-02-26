Колонна ПГРК «Ярс» прибыла в Алабино

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26 февраля 2021, 16:05

Фото: соцсети

В рамках подготовки к военному параду на Красной площади механизированная колонна пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» прибыла в подмосковное Алабино из пункта постоянной дислокации — города Тейково Ивановской области. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Маршрут колонны проходил по территории трёх областей, в том числе по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный Алабино (протяженность маршрута — более 400 км). Механики-водители Тейковского ракетного соединения продемонстрировали высокую маршевую выучку. В составе механизированной колонны парадного расчета по Красной площади пройдут три автономные пусковые установки ПГРК «Ярс».

В феврале в ходе подготовки к параду в соединении были проведены контрольные занятия с экипажами парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду.

Перед убытием на тренировки личный состав механизированной колонны ПГРК «Ярс» прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции в добровольном порядке, а также комплекс профилактических и диагностических мероприятий. Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года. В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».