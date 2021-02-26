Турция пытается найти компромисс с США в использовании российских ЗРК С-400

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26 февраля 2021, 16:00

Фото: соцсети

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна будет использовать закупленные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 только в случае «необходимости». Об этом пишет интернет-издание EADaily, ссылаясь на информационно-аналитический портал Duvar.

«Эта система защиты будет использоваться при необходимости, перед лицом угроз и опасностей. Если не будет попытки нападения на Турцию, это (С-400) не будет использовано против кого-либо», — заявил Акар сегодня, 26 февраля, репортёрам в Анкаре.

Глава Минобороны при этом вновь указал, что принятое ранее Соединёнными Штатами решение исключить Турцию из программы создания истребителей пятого поколения F-35 и ввести санкции в отношении ближневосточного союзника по НАТО «не соответствует духу (Североатлантического) альянса».

Комментарии Хулуси Акара последовали после того, как Пентагон повторил свой призыв к Турции не оставлять у себя российские оборонительные системы, напомнив, что они «несовместимы с истребителями F-35».

«Политика администрации в отношении F-35 и С-400 не претерпела изменений», — заявил 23 февраля представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу ранее в этом месяце призвал Анкару не оставлять у себя С-400.

США продолжают требовать от Турции свернуть процесс активации С-400, невзирая на новые инициативы Анкары в этом вопросе, призванные урегулировать противоречия между нею и Вашингтоном. Об этом заявил 10 февраля на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Наша политика в отношении С-400 не изменилась», — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве, комментируя озвученное ранее предложение Турции о готовности эксплуатировать российские ЗРК дальнего действия не на постоянной основе. «Российские С-400 не совместимы с системами НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО», — сказал Нед Прайс. В связи с этим он подтвердил, что Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Анкара избавилась от закупленных комплексов С-400.

Турция до этого указала, что может согласиться на модель, основанную на использовании другим членом НАТО — Грецией — ЗРК С-300. Министр обороны страны Хулуси Акар заявил 9 февраля, что Анкара может время от времени активировать С-400 в определённых случаях, вместо того чтобы ставить эту систему на постоянное боевое дежурство. «Нам не нужно использовать их всё время. Мы могли бы использовать их в зависимости от (появления) угроз», — сказал глава военного ведомства. Хулуси Акар в связи с этим напомнил о так называемой критской модели, чтобы сравнить своё предложение американской стороне с тем, как Греция использует систему С-300, которую Афины купили у Москвы в 1990-х годах, после того как Анкара оказала сильное давление на первоначального владельца этих ЗРК в лице Кипра, чтобы тот отказался от них. Греция в настоящее время использует С-300 на острове Крит во время военных учений или испытаний, без постановки оборонительных систем на постоянное боевое дежурство. «Мы открыты для переговоров на основе модели, используемой на Крите», — подытожил Акар.