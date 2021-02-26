58-я армия, отличившаяся в войне с Грузией, проведет до 40 учений различного уровня

Аргументы Недели → Армия 13+

26 февраля 2021, 13:54

Фото: соцсети

С мотострелковыми подразделениями 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и в Закавказье проведут двусторонние ротные тактические учения с боевой стрельбой, которые поддержат самолеты и вертолеты армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В феврале и марте в республиках Северная Осетия, Чечня, Дагестан и Южная Осетия пройдет около 40 двусторонних учений. Ежедневно в них будут принимать участие около 3 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 500 единиц военной техники.

В ходе подготовки к тактическим учениям военнослужащие в составе отделений и взводов выполнили задачи по организации и ведению учебно-боевых действий в горной местности с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения танков Т-90 и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также автоматов Калашникова.

Для качественного проведения учений инженеры оборудовали на общевойсковых полигонах различные препятствия, новые мишени, учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения.

Двусторонние ротные тактические учения — это основной этап слаживания подразделений, где тактика действий связана с выполнением задач по уничтожению условного противника.