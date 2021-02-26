Армейская авиация ЮВО отработала удары по колоннам войск условного противника

Аргументы Недели → Армия 13+

26 февраля 2021, 13:49

Фото: соцсети

На Кубани экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетно-бомбовый удар по динамическим мишеням, имитирующим колонну бронетехники противника в движении. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Летчики при помощи неуправляемых авиационных ракет и бомбового вооружения поразили колонну военной техники и командный пункт условного противника.

При выполнении боевых стрельб экипажи вертолетов пусками 80-мм неуправляемых авиационных ракет и огнем из 30-мм авиационных пушек поразили свыше 20 различных целей. При этом было израсходовано более 50 ракет и около 1000 снарядов к авиационной пушке.

Выполнение задач было осложнено тем, что летчики действовали на предельно малой высоте с учетом рельефа местности. В общей сложности в боевых стрельбах приняли участие более 10 экипажей армейской авиации ЮВО.