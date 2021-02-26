США наделали много шума в Сирии с минимальным результатом, но эта игра оружием настораживает

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26 февраля 2021, 13:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Администрация Байдена провела свою первую военную операцию, нанеся авиаудары по Сирии, по объектам вблизи иракской границы, используемым поддерживаемыми Ираном группами ополченцев. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс» (АП). Данная акция была широко анонсирована, но, в реальности, достигнут минимальный результат.



Пентагон заявил, что удары, нанесенные по лагерям проиранской милиции на востоке Сирии стали ответом на ракетную атаку в Ираке в начале этого месяца, в результате которой погиб один гражданский подрядчик, был ранен военнослужащий США и солдаты коалиции.



Каждый американский президент, начиная с Рональда Рейгана и далее, отметился, отдавая приказы бомбить страны Ближнего Востока. Ирак, Сирия, Ливия и Йемен приняли на себя основные удары.



Авиаудар в Сирии был нанесен по объектам, принадлежащим иракской вооруженной группировке, в результате чего один ополченец был убит и несколько ранены, так , во всяком случае, сообщил сегодня АП представитель иракской милиции. Стоит ли доверять этой информации, вот в чем вопрос.



Военный чиновник из Пентагона подтвердил, что удары по ополчению «Катаиб Хезболла» или «Бригадам Хезболлы» были нанесены в районе близ границы между сирийским районом Букамал и иракским - Каима.





АП делает вывод, что решение Байдена атаковать в Сирии, похоже, не свидетельствует о намерении расширить военное присутствие США в регионе, а, скорее, демонстрирует желание защищать войска США в Ираке. Со стороны действия Сонного Джо выглядят как игра младенца, внезапно получившего в свои руки опасные игрушки. Жаль, что в его окружении нет разумных советников, способных умерить пыл дряхлого дитяти.

В том же материале АП решило затронуть тему противостояния США и КНР. Поразительно, но на этот раз американская пресса почему-то не замечает антироссийскую риторику Белого Дома. АП сообщает, что «Новая администрация в первые недели своей деятельности подчеркнула свое намерение уделять больше внимания угрозам, создаваемым именно Китаем, даже несмотря на то, что нестабильность и угрозы военному присутствию и интересам США сохраняются в арабском мире».