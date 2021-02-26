Многие из российских комплексов РЭБ не имеют аналогов в мире

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26 февраля 2021, 13:01

Фото: соцсети

Многие из российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не имеют аналогов в мире. Об этом в пятницу на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

«Совместными усилиями Министерства обороны, научного и оборонно-промышленного комплекса с 2015 года созданы современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования во всех звеньях управления. Подчеркну, что многие из этих комплексов не имеют аналогов в мире», - отметил он.

По его словам, «разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях, при их создании учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий».

«Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность применения в 3,5 раза», - сказал Шойгу.

«За последние три года Вооруженные Силы получили более тысячи единиц техники РЭБ, в том числе малогабаритные передатчики помех, работающие полностью автономно», - отметил министр.



Шойгу сообщил, что массовое переоснащение войск на новую технику РЭБ потребовало увеличить интенсивность мероприятий практической подготовки. За указанный период было проведено свыше двухсот тактико-специальных и командно-штабных учений, в том числе 15 бригадных.

По его оценке, наиболее масштабными по количеству привлекаемого личного состава, вооружения и военной техники стали специальные учения войск РЭБ, которые прошли в августе прошлого года. В ходе учений отработаны совместное применение средств и комплексов РЭБ межвидовых группировок войск и сил, действия подразделений при прорыве системы ПВО и отражении массированных ракетно-авиационных ударов условного противника.

«Комплексы и средства РЭБ уже подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях, в том числе в Сирийской Арабской Республике. И еще один положительный момент, который важно отметить, – наращивание боевых возможностей войск РЭБ проводилось не за счет увеличения штатной численности, а путем улучшения характеристик создаваемой техники и ее многофункциональности», - отметил министр.