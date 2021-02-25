США заигрались в войну с Россией, но не представляют, чем им могут ответить

Аргументы Недели → Армия 13+

25 февраля 2021, 17:48

В последнее время американские стратегические бомбардировщики регулярно подлетают к границам России. Они появляются то над Чёрным морем, то над Баренцевым. В Вашингтоне считают, что таким образом посылают «серьёзные сигналы Москве». Все подобные акции вызывают ответную реакцию нашей военной машины. Активизируются РЛС пассивных средств радиотехнических войск ПВО ВКС, при этом стараются не задействовать средства боевого режима.



Американцы в последнее время уже немного утомили Министерство обороны России своими групповыми полётами. Вот им и продемонстрировали, что в эту игру можно сыграть и вдвоём. Но проблема в том, что в Вашингтоне плохо представляют, к чему подобные «мощные сигналы Кремлю» могут случайно привести. Даже в 80-е годы они представляли себе слабо, что происходит. Осенью 1983 г. американцы провели целых шесть учений под единым замыслом «Отэмн Фордж». 2–11 ноября американцы начали проводить учения «Эйбл Арчер» на всей территории НАТО. Конечно, в такой ситуации последовала сходная реакция нашей стороны. В Москве всерьёз считали «Эйбл Арчер» подготовкой к реальному нападению и приняли меры. Войскам были выданы указания находиться в 30-минутной готовности к удару. В готовности была даже артиллерия с ядерными снарядами. А в ГДР в каждом полку истребителей-бомбардировщиков уже стояло по эскадрилье с подвешенными ядерными бомбами и ракетами. Хватало и прочих мер. И если бы в Москве решили, что противник заигрывается, – удар бы последовал сразу. Юрий Андропов рохлей не был. Самое неприятное в этой истории, что недавно рассекреченные документы США показывают, что там про нашу ответную реакцию просто не знали! То есть США и НАТО тогда «играли в войну», а СССР всерьёз готовился к реальной войне. При этом надо понимать, что тогда Западом руководили люди совсем иного уровня компетентности, ума и адекватности. Многие воевали и даже были героями войны – Эйзенхауэр, Кеннеди, Форд или Буш-старший. Эти люди видели войну да и ядерные испытания не в роликах на YouTube. А сейчас кто руководит Западом?



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