Маски сняты, Турция поддержала Пашиняна

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25 февраля 2021, 16:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Глава турецкого МИДа Мевлют Човушоглу высказался в поддержку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Некоторые высокопоставленные полицейские чины перешли на сторону армии. В Ереване проходят два митинга: сторонников и противников Пашиняна. Очевидцы сообщают о попытке Службы национальной безопасности республики арестовать членов Генштаба. В небе над Ереваном барражирует истребитель ВВС Армении. Бывшие высокопоставленные сотрудники СНБ призвали коллег поддержать выступление армии против Пашиняна и его команды.

Глава МИД Турции Човушоглу, находясь с визитом в Будапеште, во время совместной пресс-конференции с главным венгерским дипломатом заявил, что Турция решительно осуждает попытку государственного переворота в Армении. Этим он, по сути, указал на чью мельницу льет воду действующий премьер-министр Армении, считают представители оппозиции.

Группа высокопоставленных чинов МВД Армении выразила поддержку армии: «Послевоенный кризис в стране нужно разрешить как можно скорее. Выражаем поддержку командованию армии, присоединяемся к заявлению, рожденному заботой о Родине. Мы призываем полицейских не подчиняться незаконным указаниям Никола Пашиняна, не применять силу против людей.

Призываем общественность не поддаваться провокациям, воздерживаться от любых шагов, направленных на продление жизни побежденной власти. Единственным выходом из ситуации в стране является отставка властей, мы призываем нынешние власти уйти мирно, не дестабилизируя ситуацию в стране». В распоряжении редакции «АН» есть список генералов и офицеров МВД Армении, подписавших данное письмо.

Бывшие высокопоставленные сотрудники СНБ направили обращение к своим, ныне состоящим на действительной службе, коллегам с призывом поддержать армию: «Высокопоставленным офицерам СНБ, всем сотрудникам. Шаги, предпринятые правительством после заявления, подписанного лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября 2010 года, показывают, что это правительство не только не способно решить стоящие перед нашей государственностью проблемы, восстановить и укрепить систему безопасности, но и противоположность власти Все эти шаги приводят к разрушению страны, находящейся в глубоком кризисе в результате боевых действий. Несколько месяцев назад мы, бывшие высокопоставленные сотрудники Службы национальной безопасности, выступили с призывом, предупредив, что практика принудительного подавления оппонентов силой только усугубит внутриполитическую ситуацию и углубит раскол общества. К сожалению, наши предупреждения были проигнорированы, и сегодня мы стоим на пороге гражданской войны.

Уважаемый господин Абазян, уважаемые коллеги, уважаемые офицеры, призываем вас воздержаться от выполнения незаконных приказов политического руководства, пожалуйста, будьте рядом с нашим народом, присоединитесь к требованию командования Вооруженных Сил РА. Сегодня, когда наша национальная безопасность находится под угрозой, пора действовать, и, если в этот решающий момент вы отстаиваете законные интересы нашего государства, будьте уверены, что никто не забудет вашу патриотическую позицию в будущем».

Очевидцы сообщают, что в небе над Ереваном кружат два истребителя. Также сообщается, что у сотрудников аэропорта Еревана и у пограничной службы изъяты средства связи, чтобы не допустить утечку информации. По просочившимся в сеть данным на аэродроме подготовлен самолет для экстренной эвакуации Пашиняна. Ранее сообщалось о попытке группы спецназа СНБ «Альфа» арестовать офицеров Генштаба ВС Армении, но она так и не состоялась. Оппозиционеры указывают, что СНБ республики находится под контролем Спецслужб Великобритании.

На улицах Ереван идут массовые митинги сторонников и противников Пашиняна. Из провинции в столицу собираются граждане страны, чтобы участвовать в протестных действиях. Обстановка продолжает накаляться. Армия призвала полицию не применять силу против митингующих.