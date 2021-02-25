Уникальный документ о ранении Александра Пушкина представлен в Санкт-Петербурге

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25 февраля 2021, 14:26

Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Я ускользнул от Эскулапа…», посвящённая сохранению здоровья поэта Александра Пушкина. Центральным экспонатом выставки стал уникальный документ – конспект доклада Главного хирурга Красной Армии Н. Н. Бурденко с анализом раны и лечения Пушкина после дуэли 8 февраля (27 января) 1837 года. об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Из писем, воспоминаний современников, небольшого количества медицинских документов можно узнать о перенесенных А. С. Пушкиным болезнях. Выставка состоит из пяти разделов, каждый из которых раскроет определенный период жизни А. С. Пушкина, расскажет о тех болезнях, которые перенес поэт, о его лечении и деятельности врачей, а также как были отражены вопросы медицины в творчестве А. С. Пушкина на примере конкретных произведений поэта.

Также на выставке представлены изделия Императорского фарфорового завода времен Александра I, предметы нумизматики – медаль за прекращение чумы 1837 г., медали, посвященные Александру Пушкину, рубаха для беспокойного больного, пробирки, заполненные спиртом, куда помещены блохи – распространители чумы, медицинские инструменты и медицинская посуда XIX в., медицинские препараты, использовавшиеся для лечения различных заболеваний (касторовое масло, опий, слабительное, настойка мятная, английская соль) и другое.