СБУ: Анатолий Шарий объявлен в государственный розыск
25 февраля 2021, 14:04
Служба безопасности Украины объявила о том, что журналист Анатолий Шарий объявлен в государственный розыск об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».
Ранее поступала информация, что СБУ подозревает Анатолия Шария в подрывной деятельности в пользу Российской Федерации. Журналист так охарактеризовал современную ситуацию в Незалежной: «Украинских СМИ уже нет, то есть, как таковых, нет, не существует. Украина – это колония, и к колонии соответствующее отношение. Лично я считаю: если украинец убивает украинца, брат убивает брата, то это однозначно гражданская война».
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