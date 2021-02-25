Эксперты предсказывают будущее Донбасса

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25 февраля 2021, 13:57

Фото: соцсети

США и Польша могут подключиться к переговорному процессу по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил военный эксперт из Украины Олег Жданов. Фантазии киевского аналитика опроверг заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Об этом пишет новостное агентство «АННА Ньюс».

«У американской стороны есть мощная доказательная база, которая отражает все перемещения войск России в Донбассе. И в случае необходимости США готовы выложить свои карты на стол», — обосновал свое заявление эксперт.

По словам российского военного эксперта, не нужно иметь никаких секретных данных и информации с БПЛА и спутников. Поскольку существуют официальные источники, передающие сведения о положении дел в Донбассе, в том числе и ранее действующий ДОН.

«Достаточно полетов разведывательной авиации в рамках членства ДОН. Они получали актуальную информацию о том, находились ли войска на этой территории или не находились. Договор по открытому небу все эти проблемы снимал. И не нужно ничего фантазировать. Украина просто хочет, чтобы кто-нибудь, к примеру США, Польша или Румыния, решил за нее проблемы.

Однако никто не собирается этого делать, потому что украинская сторона — это только обуза. Если рассуждать, гипотетически любой конфликт России и Украины неминуемо приведет к полному разгрому последней», — констатировал политолог.

Также Владимир Евсеев пояснил, США и Польшу не пригласят за стол переговоров, поскольку это требует согласования с обеих сторон — Украины и республик Донбасса.

«Отмечу, Россия здесь не воюет. Совершенно понятно, что ДНР и ЛНР не будут разговаривать с США и Польшей, и тем более США и Польша не будут разговаривать с ДНР и ЛНР. Поэтому расширение сторон переговоров — это выдумки украинской стороны», — пояснил он.

Что касается информации о наступлении украинских войск в Донбассе, по словам российского эксперта, Киеву вряд ли удастся захватить ДНР и ЛНР, если он примет подобное политическое решение.

«В конце концов, последствия конфликта на Украине будут драматическими», — заключил он.