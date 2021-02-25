ВСУ обстреливают населенные пункты на юге Донбасса

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25 февраля 2021, 13:51

фото: соцсети

Ситуация на линии соприкосновения сторон продолжает накаляться. Второй день подряд украинские силовики ведут обстрел прифронтового населенного пункта Еленовка, расположенного к югу от Донецка. Об этом сообщает новостное агентство «АННА Ньюс».

Вчера войска Киева открыли в 16:50 огонь по поселку Еленовка. В результате обстрела были повреждены жилой дом и линия электропередачи.

«Накануне вечером ВСУ совершили обстрел по направлению Тарамчук – Еленовка, применив вооружение БМП-1. В результате в районе улицы Деповская (в Еленовке – прим. ред) повреждены дом и линия электропередачи», — говорится в сообщении Управления Народной милиции ДНР.

Сегодня утром Вооруженные формирования Украины возобновили обстрел поселка. По информации представительства ДНР в СЦКК, минометный огонь велся со стороны населенного пункта Славное.

«Обстрел поселка Еленовка возобновился в 8:00. Применялся 60-мм миномет. По населенному пункту было выпущено два десятка мин», — уточнил представитель ведомства. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.