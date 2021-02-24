В сирийской пустыне ВКС РФ нещадно бомбят отряды «чёрного халифата»

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24 февраля 2021, 14:38

Фото: соцсети

Интенсивные боевые действия продолжаются в отдельных районах сирийской пустыни, где правительственные войска Дамаска при воздушной поддержке России атакуют остатки террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в РФ). Российская авиация наносит удары по местам скопления боевиков ИГИЛ в районе Аль-Шавла в провинции Дейр-эз-Зор, а также на стыке провинций Алеппо — Ракка — Хама. По данным базирующейся в Лондоне организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), за последние 24 часа ВКС РФ не менее 90 раз атаковали игиловцаев в регионе «Большой сирийской пустыни» (Бадия аш-Шам). Об этом пишет интернет-издание EADaily.

Указывается, что в результате вылазок террористов правительственные войска несут серьёзные потери — накануне, 23 февраля, жертвами внезапной атаки ИГИЛ стали девять военных и ополченцев. Кроме того, потеряна связь с группой из 12 солдат Башара Асада, и пока неизвестно, были ли они захвачены ИГИЛ или заблудились в пустыне, отмечает SOHR.

Трое сирийских военных были убиты днём ранее в результате взрыва мины, заложенной боевиками в районе Аль-Маядина в провинции Дейр-эз-Зор.

Вместе с тем активисты SOHR задокументировали гибель десяти игиловцев после вчерашних российских авиаударов в провинциях Хама и Дейр-эз-Зор.