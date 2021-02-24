Ракетчики 58-ой армии провели тренировки по управлению ударами ОТРК «Искандер»

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24 февраля 2021, 14:18

Фото: соцсети

С военнослужащими ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, в ходе полевого выхода на полигоне Серноводский проведена тренировка по управлению ударами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 50 единиц самоходных пусковых установок и транспортно-заряжающих машин ОТРК «Искандер».

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по сигналу «тревога», вышли в назначенные районы, где приступили к выполнению мероприятий технической подготовки самоходных пусковых установок, организовали взаимодействие с вышестоящим командованием, инженерное оборудование, маскировку и охрану позиций.

В тоже время ракетно-технические подразделения выполнили нормативы по приему ракет и их последующей погрузке на транспортно-заряжающие машины.

После этого расчеты выполнили нормативы по перегрузке ракет на самоходные пусковые установки с дальнейшим совершением маневра на стартовые позиции, откуда были произведены групповые учебные (электронные) пуски.