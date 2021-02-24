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Саперы горного соединения ЮВО отработали дистанционный подрыв фугасов в горах

, 14:14

Саперы горного соединения ЮВО отработали дистанционный подрыв фугасов в горах
Фото: соцсети

На одной из вершин Кавказского хребта в Карачаево-Черкесии с саперами горного соединения ЮВО проведено тактико-специальное учение по установке и управлению минными заграждениями в условиях низких температур. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие осуществили подрыв взрывных устройств огневым и электрическим способами и выполнили инженерную разведку местности. Особое внимание в ходе мероприятия было уделено обнаружению взрывоопасных предметов в скальной породе с помощью новейшего бесконтактного миноискателя «Коршун», возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 м как в грунте и снегу, так и в различных конструкциях, и за преградами. К учению привлекалось более 200 саперов ЮВО, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

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