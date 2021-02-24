Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» готовится к госиспытаниям

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24 февраля 2021, 14:04

Фото: соцсети

Дочерние структуры Ростеха – военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы и НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева – приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 «Тосочка» к государственным испытаниям. Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год. По результатам испытаний будет принято решение о сроках постановки огнеметной системы на вооружение. Об этом информация размещена на сайте «Ростех».

ТОС-2 «Тосочка» отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

Разработчиком ТОС-2 является НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева, входящее в контур холдинга «Технодинамика», управляющей организации АО «НПК «Техмаш».

«Основная наша задача заключалась в том, чтобы сделать систему более мобильной и повысить оперативность выполнения боевых задач. «Тосочка» может работать как со старыми реактивными снарядами, которые использовались в «Солнцепеке», так и с рядом новых боеприпасов. Создавая новые снаряды, мы хотели добиться в первую очередь увеличения их дальности и могущества», – сообщил генеральный директор НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов.

Изготовлением боевой машины занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро» группы предприятий ПАО «Мотовилихинские заводы», находящееся под управлением «РТ-Капитал».

«Осенью 2020 года огнеметы «ТОС-2» успешно прошли опытные войсковые испытания в рамках учений «Кавказ-2020», где были продемонстрированы боевые возможности машин. Мы получили обратную связь и провели детальную доработку по технической и боевой части, что позволяет нам приступить к финальному этапу – подготовке машин к госиспытаниям», – отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Впервые «Тосочка» была представлена в июне 2020 года на параде Победы в Москве. Четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады.