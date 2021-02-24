Торжественный вечер, посвященный празднованию Дня защитника Отечества, прошёл в ЦАТРА

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24 февраля 2021, 11:31

Фото: соцсети

Торжественный вечер, посвященный празднованию Дня защитника Отечества, прошёл в Центральном академическом театре Российской армии с соблюдением необходимых мер безопасности по COVID-19. Об этом информирует ДИМК МО РФ.

Перед началом концерта в зале прозвучало поздравление президента России, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина. На торжественном вечере присутствовали представители руководства Министерства обороны РФ.

Для ветеранов, действующих военнослужащих всех видов, родов войск Вооружённых сил РФ, военных округов, а также учащихся военных вузов и воспитанников довузовских образовательных организаций с праздничной концертной программой выступили лучшие театральные, хореографические и вокальные коллективы страны, популярные российские исполнители.

Все участники концертной программы - артисты, творческие коллективы и гости заблаговременно прошли иммунопрофилактику, либо уже имеют высокий титр сформировавшихся антител».

Кроме того, перед допуском в театр организованы мероприятия тотального барьерного контроля прибывающих гостей и участников, включая термометрию, визуальный осмотр медиками и посты для проведения экспресс-тестирования.