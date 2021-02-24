В Московском СВУ прошёл онлайн-урок, посвящённый Дню защитника Отечества

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24 февраля 2021, 11:27 Анатолий Жильцов

Фото: соцсети

23 февраля 2021 года в Московском суворовском венном училище (СВУ) в рамках программы «Внук - Сын - Отец - Дед» прошёл онлайн-урок, посвящённый Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие более 500 воспитанников Московского СВУ, руководство училища, выпускники разных лет, представители Минобороны РФ и общественных организаций.



В начале онлайн-встречи собравшимся зачитали поздравление Министра обороны РФ Сергея Шойгу с Днём защитника Отечества. «Этот по праву ставший всенародным праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь ратной службе, кому небезразлична судьба страны, для кого защита Родины - это дело чести», - заявил глава военного ведомства.



С поздравлениями от руководства Московского СВУ выступил заведующий отделом воспитательной работы полковник Константин Ромашкин. В наше время праздник приобрёл более широкое значение. В этот день мы чтим память тех воинов, которые защищали Отечество в разные годы нашей военной истории. Это также праздник тех воинов, которые сегодня выполняют свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе. И конечно это ваш праздник товарищи суворовцы, ваш - будущие защитники Отечества, тех кто с юных лет носит на плечах алые погоны», - подчеркнул Константин Ромашкин.



Воспитанники Московского СВУ специально к празднику подготовили видеопоздравление и несколько музыкальных номеров с участием суворовцев 7 роты под руководством педагога-организатора Татьяны Болотиной. В одном их них суворовцы произнесли поздравления с 23 февраля на таджикском, узбекском, башкирском, кумыкском, белорусском, киргизском, украинском и русском языках. Ребята пожелали офицерам, ветеранам, выпускникам и братьям кадетам благополучия, крепкого здоровья, успехов в делах, удачи в осуществлении планов и выполнении поставленных задач. Номер завершился в фольклорном стиле - попурри на ложках под баян.



В рамках онлайн-акции юных суворовцев поздравили выпускники Московского СВУ - полковник Евгений Кузьмин и первый заместитель начальника ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил РФ генерал-майор Сергей Медведский. «Хочу пожелать только светлых горизонтов на своём пути, только уверенных побед и только достойных поступков. Пусть в учёбе и в добрых делах вам сопутствует удача», - добавил Сергей Медведский.



«Поздравляю с этим прекрасным праздником. Конечно желаю всем здоровья и благополучия. Надеюсь, что в этом году будет больше очных встреч, совместных поездок по местам боевой славы, мероприятий с ветеранами-суворовцами и больше торжественных поводов», - отметил в свою очередь член попечительского совета Московского СВУ, выпускник 1983 года, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.



По его словам, один из таких торжественных поводов для встречи уже появился. «За всю историю Московского СВУ насчитывалось 11 Героев Советского Союза и Героев России - выпускников суворовского училища. И вот в декабре прошлого года у нас появился ещё Герой. Закрытым указом Президента РФ Владимира Путина от 2020 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Александру Юрьевичу Чайко присвоено звание Героя Российской Федерации. Выпускник Московского СВУ 1988 года Александр Чайко руководил российской группировкой в Сирийской Арабской Республике (САР) с октября 2019-го по март 2020-го года. Мы его и нас поздравляем. Вскоре наша Аллея Героев, расположенная на территории учебного заведения, станет на одну звезду больше. Уверен, что мы её все вместе откроем ближе к майским праздникам», - рассказал Дмитрий Нестеров.



Финальным аккордом онлайн-урока стало выступление воспитанников Московского СВУ. Они исполнили песню о Великой Отечественной войне «На безымянной высоте». Песню записали для кинофильма «Тишина», снятого в 1962 году режиссёром Владимиром Басовым по одноименному роману Юрия Бондарева.



Добавим, программа «Внук - Сын - Отец - Дед» представляет собой систему доверительных взаимоотношений между воспитанниками, выпускниками и ветеранами одного кадетского образовательного учреждения с разницей возрасте 20 лет. Подобная разница позволяет сохранить преемственность традиций и духовно-нравственных ценностей, постоянно обмениваться жизненным и профессиональным опытом, а также поддерживать друг друга в сложных жизненных ситуациях.