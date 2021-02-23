Американский эксперт считает, что в современной войне главной силой будут не танки, а самолеты

Аргументы Недели → Армия 13+

23 февраля 2021, 19:48 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Американский эксперт Крис Осборн ставит в своем материале вопрос: «Смогут ли «Абрамсы» превзойти российский Т-14 «Армата»?» Новейшие варианты американских танков Abrams, помимо прочего, оснащены усовершенствованными передовыми датчиками, новыми тепловизионными прицельными приспособлениями для обнаружения инфракрасной сигнатуры машин противника. Броня изготавливается с применение новых материалов. Боезапас танков пополняется многофункциональными боеприпасами. По мнению Осборна, двойное превосходство ВС РФ в танках – ничто, по сравнению в значительном преимуществе парка самолетов ВВС США над российскими ВКС.

Осборн пишет: «По данным Globalfirepower.com, российский парк танков насчитывает около 12000 единиц вдвое больше, чем таковой в США, состоящий из 6000 танков, что вызывает вопрос о перспективах затяжной наземной войны».

Российский Т-72Б рассматривается как вариант танка третьего поколения, разработаны 1980-е годы, в то же время велись работы по модификации американских Abrams.

Осборн задается вопросами: «Насколько важно иметь еще тысячи танков в любой затяжной наземной войне? Будет ли такое количество танков уничтожено в ходе многолетнего наземного конфликта, создавая сценарий, который в конечном итоге будет благоприятствовать вторжению российских сухопутных войск?»

Global Firepower указывает, что у США больше транспортно-ударной бронетехники по сравнению с Россией. В США имеется 39 000 бронетранспортеров и БМП против 27 000 в России. Однако в современной войне противоборствующие стороны, также будут во многом полагаться на авиацию, а у Соединенных Штатов более чем двукратное преимущество в боевых самолетам, по сравнению с российскими ВКС, и почти в пять раз больше вертолетов. Осборн считает, что «превосходство в воздухе может в конечном итоге определить, чьи наземные силы преобладают на земле, поскольку танки России будут уязвимы для поражения с воздуха, если США смогут завоевать полное господство в воздухе. Как говориться – дьявол кроется в деталях. Именно это «если» имеет ключевое значение. Поскольку не стоит забывать о наземных средствах ПВО, которые в состоянии восполнить недостаток ВКС в самолетах.

Несколько лет назад Rand Corporation провела исследования для определения эффективности применения танков в современной войне. В итоговом документе утверждалось, что российские сухопутные силы могут быстро захватить Прибалтику, если США заблаговременно не направят в регион крупные подкрепления. Осборн высказал мнение, что российские Т-72Б не могут конкурировать на поле боя с американскими танками Abrams, особенно с последней его модификацией M1A2C (SEPv3). Правда этот эксперт не удосужился пояснить, что этих танков в составе Армии США очень мало и объем их производства ничтожен. В кардинальное увеличения выпуска современных танков проблематично из-за сложности их производства.

Американские эксперты до сих пор недооценивают возможности Т-72Б, указывая на успех американских танков в иракской кампании 2003 года в действиях против боевых машин советского производства. К этому мнению есть два замечания. Первое – в армии Саддама Хусейна не было новых модификаций Т-72. Второе - в бою зачастую именно качество подготовки экипажа является определяющим. История Второй мировой и Корейских войн свидетельствует в пользу данного мнения. Советские экипажи успешно громили немецкие панцер-вафен на танках Т-34. Воевавшие в Корее на тех же тридцатьчетверках корейские и китайские экипажи безбожно уступали американским танкам «Шерман».

Крис Осборн указывает на превосходство танков Abrams заключается в новой броне, в оснащении передовой электроникой, датчиками, новыми приборами наблюдения и управления огнем, более совершенного вооружения и высокотехнологичной защиты. Сравнивать Abrams и российский танк Т-14 «Армата» он не берется и правильно делает. Настоящее сравнение возможно лишь на поле боя, там мерило будет одно – реальный победитель.

Осборн считает, что в современной войне численность танков не будет иметь значения. Определяющим победу фактором станет авиация. По мнению американских специалистов концепт «истребителя совместного удара» F-35 дает Армии США преимущество. Похоже американцы уверовали в его непогрешимость окончательно и бесповоротно, что может сыграть с ними злую шутку в реальной военной обстановке. К тому же самолеты F-35 пока еже ни разу не продемонстрировали своего преимущества в бою против российских самолетов поколения 4++.