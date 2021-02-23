В США немецких спецназовцев приняли за террористов

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23 февраля 2021, 16:03

Фото: соцсети

Спецназовцев элитного немецкого подразделения бундесвера приняли за участников террористической диверсионной группы в штате Аризона (США). Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил журнал Der Spiegel.



Немецкие военнослужащие находятся в Аризоне на учениях спецназа Германии, выполняют поставленные командованием задачи по отработке навыков. Два фигуранта скандала зашли в местный госпиталь, чтобы узнать положена ли иностранным солдатам врачебная помощь в случае внештатной ситуации или вирусного заболевания.



Документов своих бойцы не предъявляли в связи с высокой степенью секретности проводившихся манёвров. Поэтому немцев приняли за террористов, готовивших план захвата госпиталь и добывающих информацию. Дело солдат из Германии затянулось, поскольку множество звонков послу ФРГ в Вашингтоне ничего не дали – дипломатическое ведомство ничего не знало о проводившихся в Аризоне учениях из-за их высокой степени секретности.



Немецкие журналисты отметили также приостановку вывода войск из Германии по приказу Пентагона, намеченного предыдущей администрацией США. На текущий момент глава ведомства Ллойд Остин корректирует разработанный предшественниками план передислокации американских войск в другие страны Европы.