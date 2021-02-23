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Концерн «Калашников» представил на выставке в Абу-Даби новый барражирующий снаряд

, 15:57

Концерн «Калашников» представил на выставке в Абу-Даби новый барражирующий снаряд
Фото: соцсети

Группа компаний «Калашников» завершает государственные испытания российского барражирующего боеприпаса «беспилотника-камикадзе» КУБ, также готовится экспортная версия нового российского беспилотника, к которой проявили интерес ближневосточные заказчики.

Об этом рассказали сотрудникам СМИ в пресс-службе Группы компаний «Калашников» на международной выставке вооружения и военной техники IDEX-2021. «В этом году планируется завершить государственные испытания», — сообщили в пресс-службе «Калашникова».

Впервые дрон-камикадзе КУБ был представлен на, проходившей в Абу-Даби, международной выставке вооружений IDEX-2019. За прошедшее время КУБ успешно прошел предварительные испытания и получил литеру «O», которая разрешает изготовление опытной партии изделий.

«Параллельно идет работа над экспортным вариантом КУБ-Э, которую также планируется завершить в этом году. Интерес к изделию со стороны стран Ближнего Востока есть, но до появления экспортной версии КУБ говорить о переговорах преждевременно», — добавили в «Калашникове».

Барражирующий боеприпас КУБ, разработанный компанией ZALA AERO, которая входит в группу компаний «Калашников», предназначен для поражения удаленных наземных целей. Ударный беспилотный комплекс доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения.

ША

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