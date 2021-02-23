Сухопутные войска РФ в этом году получат более 800 единиц боевой техники

Аргументы Недели → Армия 13+

23 февраля 2021, 15:53

Фото: соцсети

Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что в течение 2021 года в Сухопутные войска поступят более 800 единиц различной бронетехники. В войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партия новейших танков Т-90М «Прорыв».



«До конца текущего года в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 800 единиц бронетанковой техники. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах», — заявили в пресс-службе Минобороны.

Примечательно, что часть партии Т-90М «Прорыв» будет передана заводом-изготовителем в Казанское высшее танковое командное училище для обучения будущих офицеров танкистов. Кроме того, поставят еще более 120 боевых машин пехоты БМП-3, свыше 280 модернизированных БМП-2М с боевым отделением «Бережок», а также порядка 300 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ.