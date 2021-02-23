«Калашников» предлагает ВС РФ новый пистолет

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23 февраля 2021, 15:49

Фото: соцсети

Концерн «Калашников» рассчитывает на массовое производство пистолета Лебедева, который призван заменить в силовых структурах России пистолет Макарова. В настоящее время образцы пистолета ПЛ находятся на опытной эксплуатации и испытаниях в МВД и Росгвардии. Об этом на международной выставке вооружения и военной техники IDEX-2021 заявил генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.



«Концерн «Калашников» рассчитывает, что пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова. Это должен быть такой же массовый пистолет как ПМ», — сказал Дмитрий Тарасов. Компактный вариант пистолета Лебедева для Министерства внутренних дел прошел испытания, идёт опытная эксплуатация ПЛК в подразделениях министерства и ведётся обсуждение возможных объёмов заказа для этого ведомства.



Компактный вариант пистолета Лебедева ПЛ-15К был впервые представлен в 2017 году.

ПЛ-15К — это компактная версия полноразмерного пистолета Лебедева ПЛ-15, которая отличается от базовой модели длиной, высотой и весом. Емкость магазина ПЛ-15К — 14 патронов, калибр оружия — 9х19.



«Для Росгвардии — полноразмерный вариант пистолета Лебедева, который находится на завершающей стадии госиспытаний в ФСВНГ (Федеральная служба войск национальной гвардии) РФ. Ожидается, что испытания закончатся весной этого года, затем начнется опытная эксплуатация пистолета, после которой концерн рассчитывает, что пистолет вызовет интерес у МО РФ», — рассказал Дмитрий Тарасов. На международной выставке IDEX-2021 Рособоронэкспорт представляет в своей экспозиции, в том числе, и пистолет Лебедева.