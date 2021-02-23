Стартовало серийное производство танков Т-90М

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23 февраля 2021, 15:44

Фото: соцсети

Нижнетагильская научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», в рамках долгосрочных контрактов, приступила к серийному изготовлению и поставкам в Вооруженные силы Российской Федерации основных боевых танков Т-90М. Об этом во вторник, 23 февраля 2021 года, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода».



«Уралвагонзавод» приступил к серийному изготовлению и поставкам Минобороны России танков Т-90М. Это долгосрочные контракты на большое количество машин», — говорится в опубликованном сообщении пресс-службы корпорации.



4 апреля 2020 года Министерство обороны Российской Федерации сообщило об отправке первой партии танков Т-90М в войска. Позже стало известно, что первая партия танков поступила на вооружение 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской революции, Краснознамённой ордена Суворова дивизии имени Калинина 1-й гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа.



«Т-90М — самая совершенная машина в семействе Т-90. Её создание — это большой шаг в развитии российского танкостроения. В частности, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций. Существенно повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры: даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя», — рассказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.



В январе 2021 года пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в наступившем году ожидается поступление в состав гвардейской танковой армии очередной партии танков Т-90М.