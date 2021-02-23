Российская самоходная артиллерия получит единую систему управления тактического звена

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23 февраля 2021, 15:38

Фото: соцсети

Нижегородский Центральный научно-исследовательный институт «Буревестник» разработал унифицированный комплекс бортового оборудования, который позволит перевести парк самоходной артиллерии в единую систему управления тактического звена.



Об этом российскому информационному агентству ТАСС во вторник, 23 февраля 2021 года, на международной выставке вооружения и военной техники IDEX-2021 сообщила пресс-служба Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», в состав которой входит ЦНИИ «Буревестник».



«Для реализации управления в рамках сетецентрической системы ЦНИИ «Буревестник» разработал унифицированный цифровой комплект бортового оборудования, позволяющий перевести весь парк самоходной артиллерии на единую аппаратную базу», — говорится в сообщении агентства.



В январе 2021 года пресс-служба Западного военного округа сообщила о стрельбах расчётов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-СМ2», с использованием аппаратуры единой системы управления тактического звена, которая использовалась для обмена данными и корректировкой огня в режиме реального времени.



«Варианты исполнения унифицированного комплекта бортового оборудования позволяют учесть специфику каждого из образцов артиллерийского вооружения. Комплект не только решает задачу интеграции образца в ЕСУ ТЗ через машины управления, но и обеспечивает его автономные действия при решении задач огневого поражения противника», — рассказали в пресс-службе корпорации.



Разработанная воронежским концерном «Созвездие» единая система управления тактического звена представляет собой систему управления боем, которая включает в себя 11 подсистем, управляющих подразделениями радиоэлектронной борьбы, артиллерией, ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением, а также единую информационную сеть, в которую интегрированы различные виды связи, в том числе радиорелейная, тропосферная, цифровая. EСУ ТЗ обеспечивает связь с беспилотниками и другими средствами разведки, онлайн-взаимодействие разных видов и родов войск на поле боя.