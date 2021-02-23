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Дальние бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США приземлились в Норвегии

, 15:18

Дальние бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США приземлились в Норвегии
Фото: соцсети

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию на учения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь следует на заявление командования ВВС США в Европе и Африке.

Самолеты из 7-й эскадрильи с авиабазы Дайс в Техасе прилетели на авиационную базу Эрланн в губернии Трёнделаг. «Очень жду возможности показать нашу способность проводить операции из этого нового места и выполнять миссию в новых условиях. Учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют нам оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе», — приводятся в релизе слова генерала Джеффри Харригяна, командующего европейским контингентом ВВС США.
Как заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва расценивает эти действия Осло и Вашингтона как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе.

ША

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