Российская Оборонка разработала новый снаряд с дистанционным подрывом для БМПТ «Терминатор»

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23 февраля 2021, 15:13

Фото: соцсети

Госиспытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевых машин поддержки танков «Терминатор» начнутся в апреле 2021 года, заявил агентству РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этих снарядов НПО «Прибор» (входит в концерн «Техмаш») Юрий Набоков.

Таким образом сроки испытаний снарядов сдвинуты «вправо», - ранее Набоков заявлял РИА Новости, что они будут готовы к концу 2020 года.

«Снаряды для «Терминатора» выходят на госиспытания, фактически мы приступаем к ним по директиве с 1 апреля этого года. Думаю, что к концу следующего года боеприпасы с дистанционным подрывом будут готовы, мы закладываем на испытания где-то восемь - девять месяцев, затем предстоят формальные процедуры оформления документов», - на этот раз сказал Набоков.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» принята на вооружение ВС России в 2018 году. БМПТ оснащен двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя контейнерами для транспортировки и пуска противотанковых управляемых ракет 9М120-1 «Атака» с лазерной системой наведения, двумя автоматическими противопехотными гранатомётами АГС-17 и одним 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ «Терминатор» был подписан в ходе научно-технического форума «Армия-2017».