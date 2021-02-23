В США от COVID-19 погибло более 500 000 человек, выше, чем потери в трех войнах

Аргументы Недели → Армия 13+

23 февраля 2021, 15:00

Фото: соцсети

Число погибших от COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 500000 человек, что практически соответствует количеству американцев, погибших во Второй мировой войне, в Корее и Вьетнаме вместе взятых. Об этом пишет новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс».



Наибольшее число погибших в Майами; Роли, штат Северная Каролина; Омахе, штат Небраска, - сообщают Хизер Холлингсворт и Тэмми Уэббер.



Число жертв в США на сегодняшний день является самым высоким в мире. Несмотря на развертывание вакцинации с середины декабря, тщательно отслеживаемая модель из Вашингтонского университета прогнозирует, что к 1 июня количество умерших будет более 589000. Вот и выходит, что предвыборное обещание Джо Бадена о резком сокращении заболевания, с его приходом в Белый Домом оказалось блефом.