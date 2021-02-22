Климатическое и тектоническое оружие – реальность или блеф?

Аргументы Недели → Армия 13+

22 февраля 2021, 18:00 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Климатическое оружие – это оружие массового поражения, основным поражающим фактором которого являются различные природные или климатические явления, созданные искусственным путем. Тектоническое оружие — гипотетическое устройство или система, при помощи которых можно искусственно вызвать землетрясения, цунами, извержения вулканов или похожие явления в определённых местностях путём воздействия на естественные геологические процессы. Конспирологи взахлеб витийствуют о наличии такого оружия практически у всех развитых в военном отношении государств особенно в арсеналах США, России, Китая, Индии, Франции, Великобритании, других государств членов так называемого ядерного клуба. Также широко обсуждается возможность разработок такого оружия негосударственными структурами, например - террористическими организациями. Попробуем разобраться в этой каше мнений.

Что касается климатического оружия. Не буду отрицать, что о его создании человечество думает достаточно давно. Однако, по мере изучения природы формирования климатических процессов исследователи пришли к выводу, что это многосложное явление, на которое влияют факторы не доступные человеку. Например, одним их мощнейших генераторов погоды на Земле является Солнце.

К настоящему времени человек справился лишь с незначительными задачами, научился вызывать осадки. Кстати, в настоящее время от этого умения практически пришлось отказаться, поскольку оно всегда имеет неконтролируемые последствия. Из самых известных фактов военного применения этого оружия, можно назвать американскую операцию «Popeye» (Попай) во Вьетнаме.

Авиация ВВС США распыляла компаунд, в состав которого входили сухой лед и йодистое серебро над главной операционной линией войск Вьетконга так называемой «тропой Хо Ши Мина», по которой шло снабжение и ротация сил, и средств. Данное действие вызывало проливные дожди в нужной местности, но обходилось американской казне баснословно дорого. На какое-то время движение по «тропе Хо Ши Мина» было остановлено, поскольку грунт там раскис и стал непроходимым не только для техники, но для гужевого транспорта и пешехода. Эффект оказался кратковременным и на результат Американо-вьетнамской войны не повлиял. Янки, помнится, в конце концов, бежали оттуда сверкая пятками.

СССР применял этот метод в народном хозяйстве, в частности - так была обеспечена солнечная погода в Москве во время Олимпиады 1980 года. Но, затем, когда игры закончились, на столицу нашей Родины обрушились аномально мощные ливни, ранее здесь никогда не виданные. Та же Америка безуспешно пытается бороться с ураганами, которые массово проносятся над ее территорией. Правда, на всякий случай, под эгидой ООН в 1977 году была принята конвенция о запрете на климатическое оружие. В настоящее время эксперты говорят о нем только в теоретическом ключе, упоминая о неподъемных затратах в случае его применения и бесконтрольности над последствиями. Конспирологи указывают на два объекта: американский комплекс HAARP, на Аляске и комплекс «Сура» в России, недалеко от Нижнего Новгорода, которые относят к климатическому оружию. На деле американский научно-исследовательский объект занимается мониторингом ионосферы нашей планеты. А российский комплекс «Сура» предназначен для изучения электромагнетизма в высоких слоях атмосферы.

Теперь поговорим о так называемом «тектонической оружии». Ученые не отрицают, что, опять же теоретически, создать его можно. Но о целенаправленном применении говорить не приходится. В печати и Сети есть публикации, о том, что для вызова искусственных землетрясений можно использовать подземные ядерные взрывы, так называемые мощные сейсмо-вибрационные комплексы и высокоэнергетические системы, способные направлять пучок электромагнитных волн в мантию или в ядро планеты.

Не будем скрывать, работы над тектоническим оружием велись, возможно они продолжаются сейчас, но без практических испытаний, в виде теоретических выкладок и компьютерных симуляций. В начале пути считалось, что достаточно произвести мощный ядерный взрыв в сейсмоопасных зонах и это непременно спровоцируют сильные землетрясения. На практике результат был непредсказуемым. Иногда с некоторой временной задержкой трясло от души, а иногда взрыв предотвращал ожидаемые сильные подземные толчки, то есть - сводил их на нет. Также отмечалось, что поземные ядерные взрывы вызывали землетрясения, но не в том месте, где планировалось.

Впрочем, вся история испытаний ядерного оружия показывает, что чаще всего взрывы провоцируют землетрясения вблизи полигонов. Посмотрим, о чем говорят на этот счет пресса и сеть. Штат Невада (США), где расположена самая известная ядерная испытательная площадка в свое время трясло безбожно.

В 1970-ом году на Лос-Анджелес затронуло 8-бальное землетрясение, вызванное испытаниями на полигоне в 150 километрах. В 1976 и 1984 годах трясло Узбекское селение Газли – причина ядерные испытания в Семипалатинске (северо-восточный Казахстан) и наличие пустот, возникших при добыче углеводородов на ближайших месторождениях. В Китае 28 июля 1976 года город Тангшан был стерт с лица земли мощным землетрясением, случившемся день спустя после ядерного взрыва на полигоне Лоб Нор. Подземные полчки провоцировало и массированное применение обычного вооружения. Такие явления наблюдались на Балканах после натовских ракетных обстрелов Сербии. А также в Афганистане, в периоды, когда американцы применяли мощные авиационные боеприпасы.

Но, согласитесь попытка вызвать с помощью подземных ядерных взрывов уже попахивает глобальной ядерной войной и не очень вписывается в контуры чисто тектонического оружия. Применение сейсмо-вибрационных систем пока не рассматривалось в военном аспекте, а сверхмощные генераторы электромагнитных волн, воздействующие на глубинные зоны планеты – существуют только в воображении конспирологов. Воздействие на мантию и ядро земли опять же можно рассматривать только в теории и говорить о непредсказуемых последствиях такого эксперимента.