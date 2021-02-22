Иордания будет производить ПТРК «Корнет-Э», по российской лицензии

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22 февраля 2021, 15:34

Фото: соцсети

Рособоронэкспорт и иорданская компания Jadara договорились об открытии в Хашимитском Королевстве лицензионного производства противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-Э», сообщило интернет-издание EAdaily, ссылаясь на официального представителя российского спецэкспортёра.

«В ходе Международной оборонной выставки IDEX-2021 (в Абу-Даби) состоялись переговоры между Рособоронэкспортом и компанией Jadara Equipment and Defense Systems. Стороны договорились об организации лицензионного производства управляемых ракет типа 9М133−1 и 9М133Ф-1 из состава противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет-Э»», — сказал представитель компании.

ПТРК «Корнет-Э» предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы — 5,5 километра.

До 1990 года Советский Союз поставлял Иордании бронемашины БМП-2, зенитно-ракетные комплексы, другое вооружение и военную технику. В последние годы с Иорданией был заключён ряд контрактов, самым крупным из которых является разработка и производство гранатометов РПГ-32 «Нашшаб». Также Россия модернизирует ранее поставленные Иордании системы противовоздушной обороны.