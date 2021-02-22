Кадыров пригласил ливийский спецназ на обучение в Чечню

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22 февраля 2021, 15:25

Фото: соцсети

Вопрос обучения сотрудников сил специального назначения Ливии в Российском университете спецназа в Гудермесе обсудили глава Чечни Рамзан Кадыров и новоизбранный премьер-министр Ливии Абдул-Хамид Дбейба. Об этом сообщил сам Кадыров в своем телеграм-канале 22 февраля.

По словам Кадырова, разговор состоялся по инициативе Дбейбы.

«Я поздравил Абдул-Хамида с избранием на пост премьер-министра, подчеркнул, что Россию и Ливию связывают многолетние дружеские отношения. Абдул-Хамид выразил заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества между нашими странами, в том числе и в сфере борьбы с терроризмом. В частности, мы затронули вопрос обучения сотрудников сил специального назначения Ливии в Российском университете спецназа в Гудермесе. По словам Дбейбы, после согласования с российской стороной он направит делегацию в Чеченскую Республику для решения этого вопроса», — пишет Кадыров.

Он отметил, что не первый год знаком с Абдул-Хамидом Дбейбой. Ещё до его избрания на пост премьер-министра, напоминает Кадыров, мы встречались в Москве в рамках работы контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ.