Российское военное присутствие в Армении будет расширено?

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22 февраля 2021, 15:20

Фото: соцсети

Армения заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы на территории республики, заявил в интервью министр обороны Вагаршак Арутюнян. Об этом пишет новостное издание EADaily, ссылаясь на РИА Новости.

«Всегда были в этом заинтересованы уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объедиёенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России и тем самым расширение возможностей базы автоматически влечёт за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности», — сказал глава военного ведомства в беседе с агентством, которая опубликована сегодня, 22 февраля.

По его словам, руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе и сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы.

«И я уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер», — отметил Вагаршак Арутюнян.

Что касается размещения дополнительного воинского формирования Вооруженных сил России на территории Армении, то министр считает, что в этом пока нет необходимости.

«Да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы», — пояснил он.

Вместе с тем было указано, что Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации части воинского контингента 102-й российской военной базы на восток Армении.

«Правильнее, пожалуй, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учётом её возможного расширения) на восточное направление Армении, и в этом контексте соответствующая совместная проработка вопроса ведётся», — подчеркнул министр.

Кроме того, напомнил он, на находящихся в Армении российских пограничников возложены дополнительные функции.

«На российских пограничников возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности и охраны границы Республики Армения с Азербайджаном. Я не сомневаюсь в том, что по линии пограничных служб наших государств налажено тесное и эффективное взаимодействие, равно как и в том, что все задачи, возложенные на российских пограничников в Армении, будут выполнены на самом высоком уровне», — выразил уверенность Арутюнян.

«До (последней) войны в Карабахе личный состав Пограничного управления ФСБ России в Армении отвечал за выполнение задач по обеспечению безопасности и охраны границы Содружества Независимых Государств, проходящей по территории Республики Армения. Сегодня ситуация существенно изменилась», — констатировал глава Минобороны Армении.

Напомним, после неблагоприятного для Армении завершения недавней войны в зоне карабахского конфликта ряд представителей властей и оппозиции республики заявили о необходимости укрепления стратегического союза с Россией прежде всего в военно-политической сфере, а также выразили уверенность в том, что без российской помощи не удастся восстановить боеспособность армянской армии до предвоенного уровня. Помимо этого, указывалось на целесообразность создания в Армении второй военной базы России — в приграничной с Азербайджаном Сюникской области.

Ситуация на восточных границах Армении обострилась после того, как в результате войны под контроль Азербайджана отошли территории вокруг Нагорного Карабаха. В приграничных районах Армении, прежде всего в Гегаркуникской и Сюникской областях республики, местное население выражало недовольство в связи с бездействием армянских властей. При этом утверждалось, что азербайджанские военные предъявляют необоснованные территориальные требования, добиваясь максимально выгодного для себя прохождения новой границы.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее указывал, что Армения и Азербайджан проводят уточнение границ после завершения войны в Карабахе на основе территориального разграничения в советские времена. Процесс проходит с помощью установления GPS-координат, уточнял глава правительства.

Часть дороги между Горисом и Капаном, а также Капаном и селом Чакатен в Сюникской области будут контролировать российские пограничники, сообщил 20 декабря 2020 года министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. По его словам, беспокойство жителей этого региона республики понятно. Идёт процесс размещения армянских, российских и азербайджанских пограничников, которые берут под контроль дороги Горис — Давид Бек и Капан — Чакатен. Будут установлены два российских КПП в районе Гориса и Давид Бека. То же самое касается отрезка Капан — Чакатен.