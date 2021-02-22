Пакистан доверил украинцам ремонтировать свои танки

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22 февраля 2021, 15:11

Фото: соцсети

Государственный концерн «Укроборонпром» заключил с пакистанским правительством контракт на ремонт парка танков Т-80УД, состоящего на вооружении ВС Исламской республики, на общую сумму $85,6 млн. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс Украина».

Как сообщается на сайте госконцерна в понедельник, это первой контракт «Укроборонпрома» с Пакистаном в текущем году. Заключение контракта состоялось в рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, которая сейчас проходит в ОАЭ.

«Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, обеспечивает высокое качество работ и продукции… Также мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2», - отметил генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев. Но пан директор забыл упомянуть, что, по сути, на территории Украины производство новых танков свернуто, идет лишь текущий ремонт и некоторое подобие модернизации. Возможно, пакистанцы с контрактом – погорячились.