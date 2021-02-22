Киев готовит покушение на главу ДНР Дениса Пушилина?

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22 февраля 2021, 14:54

Фото: соцсети

Украине необходимо уничтожить главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина по тому же террористическому сценарию, который был применён Киевом против Первого Главы ДНР Александра Захарченко. Такое заявление сделал бывший заместитель «министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».



Украинский чиновник прокомментировал заявление политика ДНР о том, что Донбасс готов провести повторный Референдум о выходе из состава Украины для подтверждения воли народа шахтёрского края. Также глава ДНР подчеркнул готовность забрать всю территорию исторической Новороссии в случае продолжения попыток атаковать Киевом республики.



Отставной чиновник фейкового «министерства» угрожает, что Украина сможет уничтожить Пушилина, как она сделала это руками террористов в случае Александра Захарченко при взрыве в кафе «Сепар» в центре столицы ДНР. Причём Грымчак сделал упор, что случилось это после заявления Захарченко о создании Малороссии.



«Как ни странно, через пару месяцев он сходил в кафе «Сепар», и на этом всё кончилось. Я допускаю, что и здесь такие варианты возможны», − цитирует слова украинского экстремиста от политики портал «Донбасс Сегодня».

Напоминаем, что за убийство Александра Захарченко ответственность на себя Украина не брала и даже заявляла, что его, мол, уничтожили российские спецслужбы. Теперь, украинский чиновник наконец-то назвал сторону, совершившую данное преступление. Если развивать мысль по аналогии, то невольно приходишь к заключению, что и малазийский Боинг также уничтожила Незалежная.