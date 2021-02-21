Самолёт ВВС Нигерии разбился при заходе на посадку

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21 февраля 2021, 18:38

Фото: соцсети

Самолёт ВВС Нигерии разбился сегодня, 21 февраля, в столичном аэропорту города Абуджа. Об этом сообщает новостной портал EADaily.

Местные СМИ сообщили, что самолёт потерпел крушения при заходе на посадку. Уточняется также, что пилот отвёл самолёт от жилых кварталов, рухнув в поле близ аэродрома. Данных о жертвах пока не поступали, но на первых видеокадрах виден густой дым и огонь, что говорит о том, что борт полностью сгорел и выживших, по всей видимости, нет.