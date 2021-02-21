Более 35 РСЗО «Торнадо-Г» и самоходных гаубиц поступит на вооружение ВС РФ

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21 февраля 2021, 18:33

Фото: соцсети

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и 152 мм самоходные гаубицы с автоматизированной системой управления огнем «Мста-СМ». Об этом сообщает группа информационного обеспечения Сухопутных войск РФ.

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса «Град». Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов.

Самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ» предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.