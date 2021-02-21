Китайские военные аналитики предупредили о возможности войны между Китаем и США

Аргументы Недели → Армия 13+

21 февраля 2021, 18:28 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Китайские военные эксперты предупреждают, что новая стратегия ВМС США «усилит конфронтацию между китайскими и американскими военно-морскими и военно-воздушными силами и может спровоцировать конфликт или даже региональную войну».

Китайскими военными экспертами Ши Сяоцинь и Лю Сяобо в ходе длительного анализа стратегии ВМС США «Преимущество на море: превосходство с объединенной общедоменной военно-морской мощью» был сделан вывод о возможном вооруженном конфликте между Америкой и КНР.

Новая морская стратегия, которая прямо определяет Китай, как главного морского противника Америки, была подготовлена ВМС США, Корпусом морской пехоты США и Береговой охраной США в декабре 2020 года. В ней говорится, что конкуренция на море между Китаем и США носит глобальный характер.

В совместном письме Ши и Лю утверждают, что новая трехкомпонентная стратегия США направлена на ослабление преимуществ, которыми в настоящее время пользуется Флот Народно-освободительной армии (ВМС НОАК). По их словам, эта стратегия означает, что все морские силы Америки «теперь должны перейти к соревнованию с Китаем и Россией, бороться за господство на море и добиваться преимущества».

Новый акцент в стратегии сделан на то, что ВМС США могут свободно отстаивать свою волю по своему желанию в любой точке мирового океана.

Китайские аналитики считают, что цель новой стратегии направлена на объединение ВМС, морской пехоты и береговой охраны в течение следующих 10 лет, «чтобы сформировать морской баланс сил, благоприятный для США и нейтрализовать преимущества Китая». Это означает, что ВМС США снова будут делать упор на конкуренции, а не на сотрудничестве, и будут рассматривать необходимость борьбы за господство на море, как неизбежную.

Новая стратегия также предлагает США больше сосредоточиться на с операциях по защите свободы навигации в мировом океане, контроле над морскими узкими местами, борьбе за господство на море и укреплении альянсов.

Это подтверждает изменение стратегической точки зрения Америки от «либерального интервенционизма» к «принципиальному реализму». Этими принципами руководствуются президенты США от Демократической партии. В основе лежит утверждение, что предотвращение войны и победа в войне одинаково важны.

Китайские аналитики внимательно оценивают мнение нового министра обороны США Ллойда Остина, который в прошлом месяце заявил Комитету Сената, что по Вооруженным силам Китай является наиболее опасной стратегической угрозой для США. Остин сказал, что его внимание как министра обороны будет сосредоточено на опасности, исходящей от Китая, которую он называет «постоянной угрозой», с которой сталкиваются США.

«Ясно, что стратегия будет направлена против угрозы, и Китай представляет собой наиболее значительную угрозу в будущем, потому что Китай набирает силу», - сказал Остин. «Россия также представляет собой угрозу, но она находится в упадке. Она все еще может нанести большой ущерб, как мы видели здесь в последние дни. И это страна, на которой мы должны сохранять определенную степень внимания, но Китай шагающая угроза», - заявил министр.

Остин сказал сенаторам, что американские вооруженные силы имеют качественное преимущество над Народно-освободительной армией (НОАК). Однако это преимущество уменьшается, что является тревожным сигналом, требующим срочных действий.

«У нас должны быть возможности, которые позволят нам удерживать - представлять реальную угрозу, надежный сдерживающий фактор, извините, а это - Китай в будущем», - отметил Остин.