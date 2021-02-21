Украина представляет на выставке в Абу-Даби переделанные образцы советского вооружения, как перспективные

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21 февраля 2021, 17:58

Фото: соцсети

Государственный концерн «Укроборонпром» представляет новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021, которая в воскресенье стартовала в Абу-Даби, ОАЭ, сообщает информационное агентство «Интерфакс Украина».

«На выставке продемонстрируют ряд перспективных разработок и изделий Концерна, например, модель наземного противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и высокоточной реактивной системы «Ольха» от конструкторского бюро «ЛУЧ», - цитирует «Интерфакс Украина» сообщение пресс-службы «Укроборонпрома».

«Нептун», по версии агентства - «современный украинский образец вооружения, управляемые ракеты которого малозаметны для вражеских радаров и способны уничтожать как корабли, так и наземные цели». В действительности это незначительно модифицированная советская противокорабельная ракета Х-35, которая разрабатывалась во второй половине 1970-х.

Украинская высокоточная система залпового огня «Ольха» является модификацией советского РСЗО «Торнадо». Представленный на IDEX-2021 танк «Оплот», является модификацией советского Т-80.

Завершится выставка 25 февраля. IDEX - одна из крупнейших военных международных ярмарок, которая проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов. В павильонах Национального выставочного центра в Абу-Даби свои экспозиции представят более 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира.