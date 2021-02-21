Некоторые американцы считают, что морозы в Техасе — это дело рук Москвы, применившей климатическое оружие

Аргументы Недели → Армия 13+

21 февраля 2021, 14:10

Фото: соцсети

В американских соцсетях диванные аналитики совершенно серьезно пишут, что к аномальным морозам в южных штатах Америки причастна Россия. Москву обвиняют в применении климатического оружия. Об этом пишет интернет- издание EADaily, ссылаясь на американские СМИ.

Миллионы жителей штата Техас столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и водоснабжения. По данным The Washington Post, аномальные холода стали причиной гибели в США уже 47 человек. Кроме физических неудобств стихия вызвала огромные финансовые убытки у простых техасцев. Поскольку в США дома обогреваются питающейся от электросети системой кондиционирования, то жителям замерзающего штата приходят квитанции с умопомрачительными суммами. По данным theverge.com, если в январе среднестатистический техасец платил $ 660, то в феврале он заплатит порядка $ 17 000.

В американской блогосфере всерьёз рассуждают о том, что Россия могла ударить по Америке «сверхсекретным климатическим оружием».

Международный пресс-секретарь движения «Бессмертный полк России» Светлана Келлер так отреагировала на подозрения американских интернет-пользователей: «Просто хочу напомнить заокеанским конспирологам, в России тоже рекордные морозы и снегопады. Из-за этого даже пришлось временно закрыть для проезда знаменитый Крымский мост через Керченский пролив. Неужели российские генералы, решив ударить по Америке «сверхсекретным оружием», заодно шандарахнули им и по России, исключительно ради маскировки от ЦРУ? Ну не ДБ?».