Масштабные учения с десантированием проведут ВДВ в марте текущего года

Аргументы Недели → Армия 13+

21 февраля 2021, 13:52

Фото: соцсети

В середине марта на полигоне «Опук» в Республике Крым, под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого пройдет командно-штабное учение с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы.

В ходе учения десантники отработают вопросы десантирования личного состава и техники на незнакомую площадку приземления с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил соединения. Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника.

В это же время, на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области, под руководством командира Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковника Евгения Тонких, пройдет полковое тактическое учение с гвардейским парашютно-десантным полком из Тулы.

В ходе учения, выполняя задачи по захвату элементов аэродрома условного противника и его удержания будет десантирован парашютным способом личный состав и боевая техника, которые после выполнения поставленной задачи совершат марш на штатной технике на полигон в указанный район для выполнения задач по организации и ведению оборонительного боя. Всего к учениям будет привлечено более 3 тыс. военнослужащих ВДВ и около 200 единиц боевой и специальной техники.