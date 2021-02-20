В сети обсуждают вегетарианскую диету для солдат Российских Вооружённых сил

Аргументы Недели → Армия 13+

20 февраля 2021, 17:58

Фото: соцсети

Военный эксперт Владимир Язиков рассказал о перспективах вегетарианства в армии России. Он пояснил, что «солдата травкой не накормить». Маловероятно, что в Вооружённых силах России появится отдельное меню для вегетарианцев. Об этом изданию «ПолитЭксперт» рассказал военный эксперт Владимир Язиков.

Он указал на то, что мясо необходимо для набора мышечной массы и крепости организма. Вегетарианство же не подходит для солдат, которые заботятся не о стройности фигуры, а о силе и выносливости. «Что его, солдата, травкой накормить? Он голодным останется», - поведал полковник в запасе.

Как ранее заявил глава Федерального исследовательского института питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян, получать все необходимые вещества и элементы из пищи значительно труднее, если человек является вегетарианцем. Оптимальным вариантом является разнообразный рацион.